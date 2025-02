Wochenende in Bayern startet sonnig

Ausflügler können sich freuen: Es soll sonnig werden zum Ende der Woche. Doch bereits in der Nacht zum Montag müssen Autofahrer wieder mit rutschigen Straßen rechnen.

Das Wochenende im Freistaat soll etwas wärmer und sonniger werden als die vergangenen Tage. In Alpennähe rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Temperaturen von bis zu zehn Grad. „Die Chancen stehen ziemlich gut, dass sich am Samstag in ganz Bayern die Sonne zeigt“, sagte ein Sprecher des DWD.

Auch am Sonntag soll es demnach vor allem in Niederbayern und in den östlichen Gebieten trocken und sonnig bleiben. Der DWD erwartet dann Temperaturen zwischen einem und sieben Grad. Nachts kann es an Orten mit wenigen Wolken kalt und frostig werden.

Zum Wochenstart wird es voraussichtlich wieder kälter und wechselhaft. In der Nacht zum Montag müssen Autofahrer demnach aufpassen, denn die Straßen könnten wegen gefrierenden Regens vor allem im Süden und im Westen Bayerns glatt werden. Auch schneien kann es nach Angaben des DWD-Sprechers. Liegen bleiben würde der Schnee allerdings nicht, von einem Wintereinbruch kann demnach nicht die Rede sein. (dpa/lby)

