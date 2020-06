100.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz des Brandes eines Geräteschuppens in Waldmünchen im Landkreis Cham. Menschen wurden nicht verletzt.

In der Nacht zum Pfingstmontag wurde der Schuppen mit diversen Gartengeräten komplett zerstört. Auch das angrenzende Wohnhaus, in dem sich ein Hallenbad befindet, wurde durch Rauch, Ruß und Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.