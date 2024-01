Hoher Sachschaden durch Brand in einer Fertigungshalle

Durch den Brand in einer Fertigungshalle in Eschenbach im Kreis Neustadt an der Waldnaab ist am Abend ein hoher Sachschaden entstanden. Kurz vor 20 Uhr fing eine an der Hallendecke montierte Heizung Feuer.

Alle Arbeiter konnten die Halle rechtzeitig unverletzt verlassen. Aufgrund der Brandbekämpfungsanlage konnte das Feuer frühzeitig eingedämmt und gelöscht werden. Trotzdem waren viele Anlagen und Maschinen in der Fertigungshalle dem Löschwasser der Brandbekämpfungsanlage ausgesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 200.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand von einem technischen Defekt an der Deckenheizung aus.