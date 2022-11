Eine Scheune ist in Gesees (Landkreis Bayreuth) abgebrannt. Bei dem Feuer, das …

25 Hühner verenden bei Brand in Scheune Eine Scheune ist in Gesees (Landkreis Bayreuth) abgebrannt. Bei dem Feuer, das …

25 Hühner verenden bei Brand in Scheune Eine Scheune ist in Gesees (Landkreis Bayreuth) abgebrannt. Bei dem Feuer, das …

Drei Kinder, vermutlich im Alter von 12-13 Jahren, haben am Samstagnachmittag …

Kinder setzen Grünfläche in Brand Drei Kinder, vermutlich im Alter von 12-13 Jahren, haben am Samstagnachmittag …

Kinder setzen Grünfläche in Brand Drei Kinder, vermutlich im Alter von 12-13 Jahren, haben am Samstagnachmittag …

© Foto: PI Marktredwitz Ein weißer Passat-Kombi ging Dienstagmorgen in …

Selb: Passat geht in Flammen auf © Foto: PI Marktredwitz Ein weißer Passat-Kombi ging Dienstagmorgen in …

Selb: Passat geht in Flammen auf © Foto: PI Marktredwitz Ein weißer Passat-Kombi ging Dienstagmorgen in …

Symbolfoto: Igelsböck Markus - .IM / pixelio.de