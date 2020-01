Hoher Schaden bei Brand in Bodenwöhr

Bei einem Wohnhausbrand am Donnerstag in Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf ist ein Schaden von ca. 150.000 Euro entstanden.

Am Morgen war das Feuer in dem freistehenden Einfamilienhaus ausgebrochen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Anwesen bereits in Vollbrand.

Die einzige Bewohnerin, eine 76-Jährige, konnte sich glücklicherweise ins Freie retten. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Das Haus brannte vollständig aus. Die Brandursache ist noch unklar.