Hunde bei Hitze im Auto eingesperrt – Anwohner und Polizei schreiten ein

Im Landkreis Cham musste die Polizei am Freitag zwei Hunden zu Hilfe eilen, die bei großer Hitze im Auto eingesperrt waren.

So wurde auf einem Supermarktparkplatz in Bad Kötzting ein Schäferhund im Auto zurückgelassen. Das Fahrzeug war zwar im Schatten geparkt und die hinteren Seitenscheiben heruntergelassen. Dennoch lag der Hund mindestens 30 Minuten stark hechelnd in dem Auto. Die Besitzerin traf noch vor der Polizei ein und kümmerte sich um ihren Hund. Des Weiteren war in Lam ein kleiner Münsterländer in einem Auto eingesperrt, das in der prallen Sonne geparkt war. Zeugen und Anwohner versuchten bereits, dem stark hechelnden Hund durch Aufstellen von Sonnenschirmen und Auslegen von nassen Handtüchern auf dem Auto Abkühlung zu verschaffen. Letztlich mussten aber Polizeibeamte die Scheibe einschlagen, um den Vierbeiner zu retten. Gegen beide Hundebesitzer wurde Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz erstattet.