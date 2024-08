Lohberg – Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Traktor schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor wurde am Freitagnachmittag ein 37-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich, als der Mann in einer Gruppe von Motorrädern vom Arber in Richtung Lam fuhr. In Lohberg überholten zunächst drei Motorräder zwei vor ihnen fahrende Pkw. Vor den Pkw hielt ein Traktor, der nach links in ein Feld abbiegen wollte und aufgrund von Gegenverkehr warten musste.

Als die Motorradfahrer versuchten, auch den Traktor zu überholen, bog dieser nach links ab. Dabei übersahen die Motorradfahrer vermutlich den gesetzten Blinker am Traktor. Der erste Motorradfahrer konnte ins Feld ausweichen, der zweite passierte den Traktor rechts. Der dritte Fahrer jedoch prallte frontal gegen das Heck des Traktors.

Der 37-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Trotz der Schwere der Verletzungen besteht keine Lebensgefahr. Am Traktor entstand nur geringfügiger Sachschaden, während das Motorrad Totalschaden erlitt.