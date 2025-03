Hustenanfall verursacht Verkehrsunfall

In Tirschenreuth ist es am Samstagabend zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 66-jähriger Autofahrer war gerade vom Krankenhaus in Richtung B15 unterwegs, als er plötzlich einen Hustenanfall bekam.

Dieser war so heftig, dass der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Straße abkam und gegen einen Baum stieß. Das Auto kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann konnte sich mit leichten Verletzungen selbst aus dem Auto befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto des 66-Jährigen entstand Totalschaden und auch der Baum wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt.