Zwei Autofahrer haben sich in der Nacht zum Samstag ein illegales Autorennen in Regensburg geliefert.

Doch zum Pech für die beiden Raser stand an der Ampel in der Friedensstraße ein Polizist in einem zivilen Dienstwagen hinter den beiden. Nachdem die beiden Autofahrer, die nebeneinander an der roten Ampel standen, nach einem Handzeichen losrasten, nahm der Beamte im Zivilfahrzeug die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnte der Polizist gemeinsam mit weiteren Streifen die Raser stoppen. Der 21 und 43 Jahre alten Autofahrer mussten ihre Führerscheine abgeben und ihren Heimweg zu Fuß antreten. Ihre Sportwägen wurden beschlagnahmt.