Leopoldkaserne nicht als Notunterkunft geeignet

Die Stadt Amberg kann keine Notunterkunft in der Leopoldkaserne einrichten. Das gesamte Gelände befindet sich noch immer im Eigentum des Bundes und keines der Gebäude ist aktuell nutzbar.

Das teile Oberbürgermeister Michael Cerny in einer Pressemitteilung mit. Schon als es 2015/16 um die Unterbringung von Flüchtlingen aus Syrien ging, teilte die zuständige Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit, dass die Kaserne nicht als Notunterkunft geeignet sei. Trotzdem habe es mittlerweile einen neuen Besichtigungstermin gegeben. Zielsetzung sei es, Kosten und Aufwand einer baulichen Ertüchtigung zu ermitteln, um in den ehemaligen Mannschaftsunterkünften eine Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine einzurichten, so der OB. Er hoffe, dass sich die neue Bundesregierung schnell dazu äußere.