Betrunken in Weiher gestürzt

In Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel haben Polizisten in der vergangenen Nacht einen Mann aus einem Weiher gerettet.

Ein Passant hatte die Polizei informiert, da er in der Nähe des Weihers Hilferufe vernommen hatte. Vor Ort entdeckten die Polizisten tatsächlich eine Person im Weiher und zogen diese heraus. Der Mann gab an, dass er eigentlich nur seinen Heimweg abkürzen wollte, aber aufgrund der Dunkelheit den Weiher übersah. Offensichtlich hatte Alkohol die Sinne des Mannes etwas getrübt, denn die Polizisten konnten starken Alkoholgeruch bei ihm wahrnehmen. Beim Sturz in den Weiher verletzte sich der Mann leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.