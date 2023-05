Illschwang: Gleitschirmflieger bei Absturz schwer verletzt

Ein Gleitschirmflieger ist am Sonntag aus 5 bis 6 Metern Höhe auf das Dach einer Lagerhalle in Illschwang im Landkreis Amberg-Sulzbach gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Zum Glück beobachtete ein Verkehrsteilnehmer den Vorfall und setzte sofort einen Notruf ab. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Verletzte gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Lagerhallendach entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei in Sulzbach-Rosenberg ermittelt jetzt zur Unfallursache.