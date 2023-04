Polizei schnappt Automaten-Knacker

Die Polizei hat am Mittwoch drei mutmaßliche Milchtankstellenaufbrecher in Furth im Wald im Landkreis Cham geschnappt.

Circa zwei Stunden davor war bei einem Bauern in Weiding ein Automat aufgeknackt worden. Nach Auswertung einer Videoaufzeichnung fahndete die Polizei nach den Tätern.

Die drei Männer im Alter von 25, 33 und 35 Jahren wurden am Grenzübergang Furth im Wald festgenommen und sitzen jetzt in U-Haft. Bei ihnen konnte auch eine größere Menge an Münzgeld sichergestellt werden, dass vermutlich aus begangenen Aufbrüchen in der Oberpfalz und Niederbayern stammt.