ILS sucht Ärzte für Bürgertelefon

In der Coronakrise gibt es viele Sorgen, Ängste und Unsicherheiten bei den Menschen.

Um Fragen besorgter Bürger in Bezug auf das Coronavirus zu beantworten, sucht die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz dringend Ärzte aller Fachrichtungen. Sie sollen ehrenamtlich das Bürgertelefon in Weiden betreuen, das bei der ILS in der Ulrich-Schönberger-Straße eingerichtet ist.

Beraten wird tagsüber und ausschließlich per telefonischen Rückruf. Interessierte sollen sich mit der ILS unter der 0961-19222 in Verbindung setzen.