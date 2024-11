Blue Devils veranstalten Ärzte- und Pflegetag

Die Blue Devils Weiden veranstalten am 22. November beim Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse einen besonderen Aktionstag – nämlich den „Ärzte- und Pflegetag“.

Um Mitarbeitern von Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen und Pflegediensten Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen, bieten die Blue Devils für sie an diesem Tag kostenlosen Eintritt. Super wäre es, wenn alle in ihrer Arbeitskleidung zum Spiel kommen und damit das Engagement der Gesundheitsberufe sichtbar machen. Wer also schnell ist, ist mit dabei.

So funktioniert die Anmeldung:

Interessierte Organisationen, die an diesem Spieltag teilnehmen möchten, werden gebeten, sich mit einer Namensliste der Mitarbeitenden bis spätestens zum 15. November 2024 per E-Mail an ticket@bluedevilsgmbh.de anzumelden.

Die Anmeldung sollte außerdem folgende Informationen enthalten:

Name der Organisation

Ansprechpartner

Anschrift

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Hinweis zur Ticketvergabe: Aufgrund der begrenzten Kapazitäten besteht keine Garantie auf eine Sitzplatzkarte. Die Vergabe erfolgt nach dem „First come, first serve-Prinzip.“