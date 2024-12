Immer weniger bayerische Landwirte halten Rinder

Weniger Braugerste in Bayern angebaut © Symbolfoto: Sven Hoppe / dpa Braugerste ist bei bayerischen Landwirten …

Weniger Braugerste in Bayern angebaut © Symbolfoto: Sven Hoppe / dpa Braugerste ist bei bayerischen Landwirten …

Preissteigerungen haben auch der Bio-Branche im Freistaat in den vergangenen …

Allen Krisen zu Trotz: Bayerns Ökolandbau wächst weiter Preissteigerungen haben auch der Bio-Branche im Freistaat in den vergangenen …

Allen Krisen zu Trotz: Bayerns Ökolandbau wächst weiter Preissteigerungen haben auch der Bio-Branche im Freistaat in den vergangenen …

Die Bevölkerung in Bayern wächst einer Vorausberechnung zufolge auch in …

Bayerns Bevölkerung wächst und wird älter Die Bevölkerung in Bayern wächst einer Vorausberechnung zufolge auch in …

Bayerns Bevölkerung wächst und wird älter Die Bevölkerung in Bayern wächst einer Vorausberechnung zufolge auch in …