Impfbus im Landkreis Tirschenreuth wieder unterwegs

Der Impfbus im Landkreis Tirschenreuth war ein voller Erfolg. Über 550 zusätzliche Impfungen hat es so gegeben. Das Angebot wird deshalb jetzt ausgebaut.

Der Impfbus wird diesselbe Tour ab 14.08. wiederholen – zusätzlich hält der Bus seit dem gestrigen Samstag an weiteren Plätzen, die der Landkreis über Facebook erfragt hatte. Am heutigen Sonntag wird auf dem Freizeithügel in Großbüchlberg geimpft.

Weitere Termine: