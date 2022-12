Impfzentrum in Regensburg schließt

Das Impfzentrum des Landkreises Regensburg in der Altmühlstraße 1 schließt zum 30. Dezember. Auch die beiden mobilen Impfteams, die in den letzten Monaten vor Ort in den Gemeinden im Landkreis unterwegs waren, stellen dann ihren Betrieb ein.

Ebenso auch die Außenstelle des Impfzentrums in Wörth an der Donau. Der Landkreis setzt damit die Vorgaben des Freistaates Bayern um, wonach ab dem 1. Januar die Arztpraxen und die Apotheken die Corona-Schutzimpfungen vollständig übernehmen sollen; die bisherigen Impfzentren werden dann in ganz Bayern nicht mehr gebraucht.