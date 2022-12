Notfallunterkunft für Geflüchtete in Cham

In Cham wird eine Notfallunterkunft für bis zu 80 Geflüchtete errichtet. Das Gebäude in der Osserstraße wird dabei als Aufenthalts- und Sozialraum genutzt.

Die Unterbringung selbst erfolgt in extra dafür ausgestatteten und beheizten Schlafcontainern. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen am Montag 05.12.2022. Ziel ist es, ab 19. Dezember aufnahmebereit zu sein. Der Hintergrund: Die Regierung der Oberpfalz erwartet, dass bei den aktuellen Zahlen an ankommenden Flüchtlingen die Unterbringungskapazitäten noch vor Weihnachten erschöpft sein könnten. Deshalb hat sie die Landratsämter dazu verpflichtet, im Rahmen eines Winternotfallplans dafür Sorge zu tragen, dass noch vor Weihnachten pro Landkreis rund 100 Schutzsuchende zusätzlich untergebracht werden können.