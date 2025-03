Inflation verlangsamt – aber Lebensmittel erheblich teurer

Die Inflation in Bayern gibt im Februar den zweiten Monat in Folge nach. Obst …

Preise steigen etwas langsamer – Nahrungsmittel teurer Die Inflation in Bayern gibt im Februar den zweiten Monat in Folge nach. Obst …

Preise steigen etwas langsamer – Nahrungsmittel teurer Die Inflation in Bayern gibt im Februar den zweiten Monat in Folge nach. Obst …

Foto: Helena Dolderer/dpa