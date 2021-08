In Weiden ist die 7-Tages-Inzidenz von 14 auf 44,5 hochgeschnellt. Neben einigen diffus im Stadtgebiet verteilten Fällen ist der Großteil, der am Donnerstag hinzu gekommenen Infektionen, auf einen Ausbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft zurückzuführen.

Auch im Landkreis Neustadt stieg die Inzidenz auf 28 nach oben. Neben einigen im ganzen Landkreis verteilten Fällen ist der Hauptgrund die Rückkehr eines Reisebusses mit Jugendlichen aus Kroatien.