Sonderimpfaktionen in der Region!

Die mobilen Impfteams sind überall unterwegs. Wir haben die aktuellen Impfangebote der Region zusammengefasst:

Für Amberg-Sulzbach gibt’s folgende Termine:

16.08. – 21.08. am Kaufland in Amberg von 09:30 -18 Uhr,

16.08. – 21.08. in der Rathausstraße 8 in Amberg von 09:30 -18 Uhr,

13.08. am Edeka Schiml in Hirschau von 10-18 Uhr,

14.08. am Edeka Schiml in Hirschau von 10-18 Uhr.

Das sind die Termine für den Landkreis Tirschenreuth:

06.08. im Impfzentrum Waldsassen von 17-21 Uhr,

07.08. am Drive In Festplatz Kemnath von 10-15 Uhr,

08.08. am Freizeithugl Großbüchlberg von 11-17 Uhr,

09.08. am Rathausplatz in Brand von 11-17 Uhr,

10.08. am Marktplatz in Bad Neualbenreuth von 11-17 Uhr,

11.08. bei der Firma Cube in Waldershof von 11-17 Uhr,

12.08. am Feuerwehrhaus in Plößberg von 11-13 Uhr,

12.08. in der Steinwaldhalle in Friedenfels von 15-17 Uhr,

13.08. im Impfzentrum Waldsassen von 17-21 Uhr,

14.08. am Edeka in Tirschenreuth 10-16 Uhr,

15.08. an der FFW in Wiesau von 13-16 Uhr,

16.08. am Mc Donald´s in Mitterteich von 17-20 Uhr,

17.08. am Rewe in Erbendorf von 11-17 Uhr,

19.08. am Edeka in Kemnath von 11-19 Uhr,

21.08. am Rewe in Neusorg von 09-13 Uhr,

21.08. im Geschichtspark in Bärnau von 16-18 Uhr,

22.08. am McDonald´s in Mitterteich von 11-17 Uhr.

Im Landkreis Schwandorf können Sie sich die Impfung an folgenden Tagen abholen:

13.08. am Globus in Schwandorf von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr,

14.08. am Globus in Schwandorf von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr,

15.08. am Marktplatz in Schwandorf von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr,

16.08. in Bodenwöhr, Ortsmitte Fa. Fischer Haus von 10-12 Uhr,

16.08. am Marktplatz in Bruck von 13-15 Uhr,

16.08. am Rathaus in Nittenau von 16-18 Uhr,

17.08. am Sportplatz Dürnsricht in Fensterbach von 10-12 Uhr,

17.08. am Festplatz bei der BRK Bereitschaft in Schmidgaden von 13-15 Uhr,

17.08. an der Schule in Stulln von 16-18 Uhr,

18.08. am Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee von 10-12 Uhr,

18.08. am Sportplatz in Stadlern von 13-15 Uhr

18.08. am Sportplatz in Weiding von 16-18 Uhr,

19.08. am Rathaus in Wernberg-Köblitz von 10-12 Uhr,

19.08. am Marktplatz in Pfreimd von 13-15 Uhr,

19.08. am Dorfladen in Trausnitz von 16-18 Uhr,

20.08. am Globus in Schwandorf von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr,

21.08. am Globus in Schwandorf von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr,

22.08. am Marktplatz in Burglengenfeld von 10-14 Uhr,

22.08. in der 3-fach-Turnhalle in Teublitz von 15-18 Uhr,

23.08. am Globus in Schwandorf von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr,

24.08. am Globus in Schwandorf von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr,

25.08. am Globus in Schwandorf von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr,

26.08. im Gemeindehaus Teunz von 10-12 Uhr,

26.08. am Rathausplatz in Oberviechtach von 13-15 Uhr

26.08. am Markplatz Thammer Haus in Winklarn von 16-18 Uhr,

27.08. in der Schwarzachtalhalle in Neunburg v. W. von 10-15 Uhr,

27.08. am Rathaus in Neukirchen-Balbini von 16-18 Uhr,

28.08. am Parkplatz Haus der Vereine in Gleiritsch von 10-13 Uhr,

28.08. am Dorfgemeinschaftshaus Kulz in Thanstein von 15-18 Uhr,

29.08. am Marktplatz-Rathaus in Schwarzhofen von 10-13 Uhr,

29.08. am Rathaus in Dieterskirchen von 14-17 Uhr,

31.08. am Globus in Schwandorf von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr.

Im Weidener Raum gibt’s die Spritze hier:

13.08. in Etzenricht, Weidener Str. 31 von 14-18 Uhr,

18.08. am Marktplatz in Kohlberg von 13-16 Uhr,

19.08. an der Norma in Weiherhammer von 13-16 Uhr,

20.08. am Marktplatz in Kaltenbrunn von 13-16 Uhr,

21.08. am Rußweiher in Eschenbach von 15-19 Uhr.

In Wunsiedel haben wir folgende Termine für Sie gefunden:

15.08. am Weißenstädter See auf der Badehalbinsel von 14-17 Uhr,

20.08. an der Moschee in Marktredwitz von 12-18 Uhr.