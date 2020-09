Jahn spielt Unentschieden gegen Nürnberg

Was für ein Saisonauftakt gestern Abend im Jahnstadion in Regensburg. In einer unglaublich umkämpften Begegnung erzielte der SSV Jahn Regensburg am Ende ein Unentschieden gegen den 1.FC Nürnberg.

Nach dem Führungstor der Gäste durch Tim Handwerker gelang Max Besuschkow nach 58 Minuten per Handelfmeter der Ausgleich. In der Folge hatten beide Mannschaften ordentlich Torgelegenheiten. Es blieb jedoch bei einem 1:1. Allein die Stimmung der gut 3.000 anwesenden Fans hat für ein sehr emotionales Erlebnis gesorgt.