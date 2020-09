Einen Pizza-Drive In für den guten Zweck gibt es heuer am 3. Oktober in Altendorf im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab.

Normalerweise feiern die Altendorfer jedes Jahr ihr Pizzafest – aufgrund von Corona ist das aber heuer nicht möglich. Somit entstand die Idee des Drive In. Pizzen können bis 23. September vorbestellt werden. Der Reinerlös geht in diesem Jahr an die Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz Nord e.V.

Die Pizzen können bis 23.09. unter der Telefonnummer 0160 2001770 vorbestellt werden. Es ist keine vor-Ort-Bestellung möglich, es dürfen nur vorbestellte Pizzen mit den PKW zur vorgegebenen Zeit abgeholt werden.

Speisekarte: Salami, Mix, Vegetarisch, Margherita, Schinken