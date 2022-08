Jeff Fearing bleibt den Eisbären Regensburg erhalten.

Der 38-jährige Stürmer aus den USA wurde in der abgelaufenen DEL2 Saison Ende Oktober nachverpflichtet. Insgesamt 5 mal lief er bisher für die Eisbären auf. Fearing ist als Soldat der US Army im rund 100 Kilometer von Regensburg entfernten Grafenwöhr stationiert. In seiner Heimat spielte er unter anderem in der bekannten College-Liga NCAA für das Team der Militär-Akademie.