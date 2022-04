Jetzt schon Mähflächen anmelden zur Rehkitzrettung

In wenigen Wochen geht’s los mit der Wiesenmahd. Der neu gegründete Verein Rehkitzrettung NEW-WEN e.V. wird dann in seine erste aktive Saison starten. Um die Rettungseinsätze für die Kitze besser planen zu können, appellieren die Verantwortlichen an die Landwirte, bereits vorab bis zum 1. Mai die abzumähenden Flächen anzumelden.

Dafür hat der Verein ein einfaches Formular auf seiner Homepage bereitgestellt. Und ganz wichtig: Der Verein sucht weiterhin Freiwillige, um möglichst viele Rehkitze im Raum Neustadt/WN und Weiden aus dem hohen Gras vor der Wiesenmahd zu retten. Und auch diese Infos gibt es auf der Homepage des Vereins.

www.rehkitzrettung-new-wen.de