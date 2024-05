Jetzt zur NEW-Radltour anmelden

Am 7. Juli findet wieder die NEW-Radltour statt. Die 57 Kilometer lange Strecke führt heuer durch den wunderschönen westlichen Landkreis mit Stationen u.a. in Eschenbach, Kirchenthumbach, Neustadt am Kulm und Burkhardsreuth.

Die Route ist so gewählt, dass sie von Hobby-Radlern und Kindern bewältigt werden kann. Für Rennräder ist sie allerdings nicht geeignet, da sie auch über Waldwege führt. Die Veranstalter freuen sich, wenn während der Tour neue Kontakte geknüpft werden, die Teilnehmer den Spaß am Sport entdecken und echtes Gemeinschaftsgefühl erleben.

Nähere Infos und die Anmeldung finden Sie unter radltour.neustadt.de.