Junge Frau im Regionalexpress belästigt

Ein Reisender hat am Samstag eine junge Frau im Regionalexpress von Nürnberg nach Hof sexuell belästigt.

Am Abend hatte der 33-Jährige von der Frau Zigaretten gefordert. Da die Reisende und ihre Freundin den Mann ignorierten, warf er der Teenagerin eine Münze in den Ausschnitt und griff ihr anschließend ins Dekolletee. Die junge Frau drückte daraufhin den 33-Jährigen von sich weg. Der ging jedoch wieder auf sein Opfer zu, griff der Frau am Rücken unter das Oberteil und öffnete ihren BH.

Mehrere Reisende schritten dann ein. stoppten den Täter und informierten die Polizei über Notruf. Die Beamten nahmen den Mann am Bahnhof in Marktredwitz vorläufig fest. Wie sich herausstellte, hatte der 33-Jährige einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille. Die Polizei ermittelt jetzt wegen sexueller Belästigung und bittet um weitere Zeugenhinweise.