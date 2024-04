Junger Mann schlägt und tritt im Zug um sich

Ein junger Mann hat in einem Zug in der Oberpfalz um sich getreten und geschlagen. Zunächst soll eine Zugbegleiterin den 19-Jährigen aufgefordert haben, seine Füße vom Sitz zu nehmen, teilte die Polizei mit. Daraufhin trat der Mann der 57-Jährigen in der Nacht auf Freitag in den Rücken. Der Zugführer kam dazu und soll daraufhin zwei Schläge ins Gesicht bekommen haben.

Die gerufene Polizei forderte den Mann auf, den Zug am Bahnhof in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) zu verlassen. Da er das selbstständig nicht tat, packten die Beamten ihn am Arm. Dabei schlug der 19-Jährige um sich und soll einen Beamten dreimal getroffen haben.

Zwei Männer bemerkten den Vorfall und halfen der Polizei. Dabei wurde einer der Männer in den Finger gebissen. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen verschiedener Delikte ermittelt. (dpa/lby)