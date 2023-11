Ein 28-Jähriger hat am Donnerstagmorgen in Neukirchen im Kreis Amberg-Sulzbach seinen Stiefvater bedroht und ihm ein Messer an den Hals gehalten.

Vorausgegangen war offensichtlich ein Trinkgelage, in dessen Verlauf die beiden in Streit gerieten. Nachdem der Sohn seinem Stiefvater alle Schlüssel abgenommen und die Türen versperrt hatte, flüchtete das Opfer durch ein Fenster. Die Polizei musste die Tür aufbrechen, um den Aggressor zu überwältigen. Er wurde in eine Fachklinik eingewiesen.