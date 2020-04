In Geroldsgrün im Landkreis Hof ist ein 23-jähriger Quadfahrer tödlich verunglückt. Ein Spaziergänger fand den leblosen Körper des jungen Mannes am Montag an einem Feldweg.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Mann schon am Ostersonntag mit seinem Quad einen Berghang runtergefahren und dabei verunglückt.