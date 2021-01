Kabarettistin Eva Karl Faltermeier im Frühschoppen

Sonntagmorgen, tolles Winterwetter und dazu der obligatorische Ramasuri Frühschoppen – Oberpfälzer Herz, was willst du mehr? Naja, vielleicht darf es dann obendrauf noch eine charmante, einheimische Kabarettistin sein, die ihr Weißwurstfrühstück mit alkoholfreiem Bier aus Neumarkt garniert. Eva Karl Faltermeier wäre vor einigen Jahren sogar fast Bayerische Bierkönigin geworden – heute rockt sie die Bühnen Deutschlands und erzählte munter drauf los. Was genau sie so zu erzählen hatte, das gibt’s zum Nachlesen unter https://www.ramasuri.de/fruehschoppen/