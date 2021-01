Zwei Menschen verletzt – 200.000 Euro Sachschaden

Bei einem Großbrand am Freitagnachmittag sind in Perlhütte, im Landkreis Cham, zwei Bewohner verletzt worden. Was zunächst als Brand eines Geräteschuppens begann, entpuppte sich schnell als ausgewachsener Großbrand dem ein ganzes Wohnhaus zum Opfer fiel.

Fast 190 Feuerwehrleute waren im Einsatz um den Flammen Herr zu werden. Sogar Einsatzkräfte aus dem benachbarten Tschechien rückten aus, um die örtlichen Feuerwehren zu unterstützen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 200.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.