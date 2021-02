Schulen in Weiden und Neustadt an der Waldnaab bleiben geschlossen

In der Stadt Weiden und im Landkreis Neustadt an der Waldnaab werden die Schulen heute nicht geöffnet. Eigentlich sollten heute Schüler der Abschlussklassen wieder in den Wechselunterricht. Doch in Weiden und dem Landkreis bleibt es beim Distanzunterricht, teilten Oberbürgermeister und Landrat mit. Grund ist die Mutation des Coronavirus. „Derzeit gehen wir insgesamt 40 Verdachtsfällen in der Region Weiden-Neustadt nach“, so Dr. Holtmeier, Leiter des Gesundheitsamtes Weiden-Neustadt. Auch die Abschlussklassen in Stadt und Landkreis Hof, im Landkreis Wunsiedel sowie in Stadt und Landkreis Bayreuth bleiben wegen Mutations-Verdachtsfällen im Distanzunterricht.