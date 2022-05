Keinen Termin verpassen: Flohmärkte in unserer Region

Flohmärkte sind sehr beliebt in der Region. In fast allen größeren Gemeinden finden regelmäßig Flohmärkte statt. Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Flohmarkt-Termine in der nächsten Zeit.

Flohmarkt Windischeschenbach

Für alle die am 04.06. ungebrauchtes Zeug loswerden und neue Schätze finden wollen – In Windischeschenbach ist Flohmarkt. In diesem Sinne: Gleich mal die Sachen, die zum Beispiel den Kids zu klein sind einpacken. Samstag (04.06.) – 8 Uhr – in Windischeschenbach.

Im Juni gibt’s den Flohmarkt noch 3x, da gibts die genaueren Infos auf flohmarkt-kastner.de.

Mädchenflohmarkt Vohenstrauß

Liebe Mädels, für euch gibt’s in Vohenstrauß den Mädchenflohmarkt. Von Designer-Stücken bis Krimskrams findet man da alles. Und für die Verpflegung ist auch bestens gesorgt. Am Sonntag – 12.06. – von 14 – 17 Uhr. Alle Infos

Bücherflohmarkt Weiden

Bücher für 50 Cent gibts selten, aber die gibts. Und zwar beim Bücherflohmarkt bei der Regionalbibliothek in Weiden. Da gibts so viel Auswahl, da würd sogar ich ein passendes Buch finden. Schauens vorbei, am Samstag, den 04.06. von 9 – 13 Uhr. Alle Infos

Edenhofners Flohmärkte

04.06. Amberg Raigering, Brauerei Sterk Beginn 7:00 Uhr

25.06. Amberg Dultplatz, 7.00 – 14.00 Uhr

02.07. Amberg Raigering, Brauerei Sterk, Aufbau ab 7:00 Uhr

03.07. Neunburg, Einlass 9.00/ Beginn 10:00 – 17.00

09.07. Amberg Dultplatz , 7.00 – 14.00 Uhr

16.07. Schwandorf Festplatz, Beginn 7:00 Uhr

30.07. Vohenstrauß Festplatz, ab 7.00 Uhr Aufbau

Weitere Flohmärkte in der Region

04.06.22 Marktredwitz Festplatz ab 6 Uhr (Fikentscherstraße 20)

11.06.22 Weiden ehemaliger Festplatz ab 6 Uhr (Hetzenrichter Weg 20)

18.06.22 Marktredwitz Festplatz ab 6 Uhr (Fikentscherstraße 20)

25.06.22 Weiden ehemaliger Festplatz ab 6 Uhr (Hetzenrichter Weg 20)

02.07.22 Marktredwitz Festplatz ab 6 Uhr (Fikentscherstraße 20)

09.07.22 Weiden ehemaliger Festplatz ab 6 Uhr (Hetzenrichter Weg 20)

16.07.22 Marktredwitz Festplatz ab 6 Uhr (Fikentscherstraße 20)

23.07.22 Weiden ehemaliger Festplatz ab 6 Uhr (Hetzenrichter Weg 20)

30.07.22 Waldsassen Festplatz ab 6 Uhr (Lämmerstr. 30)

