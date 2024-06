© Foto: Privat

Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist aktuell hier in der Max-Reger-Stadt und das ist für die Weidener gerade ein absolutes Highlight.

Das geht sogar so weit, dass jemand über dieses Ereignis einen Song geschrieben hat. Kevin König alias Kev King 279 hatte die Idee in der Nacht davor und sie direkt in die Tat umgesetzt. Das besondere dabei: Der Song ist mithilfe von Künstlicher Intelligenz sowohl geschrieben als auch gesungen worden.