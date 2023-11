Kind in Erlebnisbad unsittlich berührt

Ein 21-Jähriger soll am Mittwoch ein Kind in einem Bad in Burglengenfeld im Kreis Schwandorf unsittlich berührt haben. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Eine Frau mit ihrer neunjährigen Tochter besuchte am Nachmittag das Erlebnisbad Bulmare.

Das Mädchen soll beim Baden im Erlebnisbecken von einem Mann mehrfach über der Bekleidung unsittlich angefasst worden sein. Die verständigte Polizei nahm daraufhin einen 21-jährigen Tatverdächtigen fest. Ein Ermittlungsrichter erließ am Freitag Haftbefehl wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Die Kripo Amberg ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalles.