Kind in Sportgeschäft misshandelt – Polizei Hof fahndet

Die Polizei in Hof fahndet nach einem Mann, der in einem Sportgeschäft ein Kind misshandelt haben soll.



Samstagnachmittag meldete ein Zeuge den Vorfall bei der Polizei. Der etwa 50-jährige Mann soll mit einer Frau und zwei Kindern in dem Sportgeschäft in der Lorenzstraße gewesen sein. Dabei habe er lautstark geäußert, dass er von dem etwa 8-jährigen Jungen genervt sei. Als der Junge ihm die Hand gab, soll er dessen Arm auf den Rücken gedreht und einen Finger umgebogen haben, sodass der Bub sichtliche Schmerzen hatte. Als der Zeuge den Mann daraufhin zur Rede stellte, soll er pampig und uneinsichtig reagiert haben. Die Frau und die beiden etwa 8 und 14 Jahre alten Kinder hätten einen stark eingeschüchtert Eindruck gemacht. Als die Polizei im Sportgeschäft eintraf, waren die Vier schon weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen Unbekannt und bittet um Hinweise.