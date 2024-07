Kind steckt mit Finger in Metallstufe – Feuerwehreinsatz

Beim Spielen bleibt ein Junge mit einem Finger in einer Metallplatte stecken. Weil er sich nicht mehr befreien kann, kommt ihm die Feuerwehr zu Hilfe.

Ein Kind ist beim Würzburger Kiliani-Fest mit einem Finger in einem Loch einer Metallstufe an einem Fahrgeschäft steckengeblieben. Der acht Jahre alte Bub spielte am Samstagabend auf der Stufe, wie die Feuerwehr mitteilte. Als sein Vater mit ihm weitergehen wollte, konnte der Junge seinen Mittelfinger nicht mehr aus dem Loch ziehen.

Feuerwehr und Rettungsdienst versuchten demnach zunächst mit Gleitgel, den Finger zu befreien. Weil dies nicht gelang, rückte die Berufsfeuerwehr an und trennte mit Sägen, einem Fräsgerät und einer Zange das Metall auf. Das Kind sei in ein Krankenhaus gebracht worden, das es aber unverletzt mit seinem Vater wieder habe verlassen können, hieß es. (dpa/lby)