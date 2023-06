Kind verlaufen? – Gute Fee Weiden hilft!

Einkaufen in der Stadt. Man schaut sich gerade die schöne Hose im Schaufenster an. Dreht sich um. Zack. Kind weg. Aber genau für solche Fälle gibt es die guten Feen in Weiden. Das können Geschäfte in der Innenstadt sein, Restaurants, oder auch wir von Ramasuri. Wir helfen Kindern, wenn sie zum Beispiel die Mama verloren haben.

Das Stadtmarketing Weiden veranstaltet am 16.06.23 (Freitag) von 09.00 – 12.00 Uhr den Aktionstag „Gute Fee“ – gemeinsam für ein kinderfreundliches Weiden. Die auffälligen gelben Logo-Aufkleber mit dem Strichmännchen kennzeichnen die vielen Geschäfte und Einrichtungen im gesamten Stadtgebiet, die Kindern bei kleinen Notfällen oder Missgeschicken gerne helfen wollen. Das Stadtmarketing Weiden verteilt an diesem Tag „Gute Fee“- Ausweise an die Kinder, die mit der Adresse und Telefonnummer der Eltern versehen werden können. Damit kann das Kind bei Notfällen zu den mit Aufkleber versehenen Geschäften gehen, diese helfen den Kleinen dann. Wer nicht kommen kann, kann sich den Ausweis auch beim Stadtmarketing holen.

Das ganze soll für mehr Sicherheit für Kids in Weiden sorgen. Den Ausweis kann das Kind beispielsweise in den Schulranzen oder ins Geldmäppchen legen und dann herzeigen wenn es hilfe benötigt.

Zu sehen gibt es am Aktionstag dieses Jahr die Polizei mit Polizeimotorrad und Polizeiauto, die Feuerwehr mit einem großen Löschfahrzeug, den Malteser Hilfsdienst mit Hebebühne und Rollstuhlparcour, BRK mit einem Rettungswagen, das Busunternehmen Wies mit Informationen rund um das Busfahren und einem Bus, den Spielewagen des JUZ Weiden sowie die Sparkasse Oberpfalz Nord mit Mitmach-Aktionen. Oberpfalz Medien, die die Aktion freundlicherweise unterstützten, wird mit der Zeitungsente „Paula Print“ vor Ort sein.