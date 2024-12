Kirchenthumbach: Offener Brief zum Umgang mit Wölfen

Ein Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Mantel im Kreis …

Vorfahrt genommen – Rollerfahrer schwer verletzt Ein Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Mantel im Kreis …

Vorfahrt genommen – Rollerfahrer schwer verletzt Ein Rollerfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall in Mantel im Kreis …

Carsten Rehder/dpa