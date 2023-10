Die Hände an Apfelpunsch wärmen, Herbstdekoration kaufen und für die kalte Jahreszeit vorsorgen: Der traditionelle Kirchweihmarkt im Freilandmuseum Oberpfalz ist die perfekte Einstimmung auf den Herbst und Winter. Am Sonntag um 11 Uhr öffnet er seine Pforten für die Besucher im Museumsgelände bei Neusath.

Ergänzt wird das Marktgeschehen in diesem Jahr durch das Schauforum „Reparieren und selber machen“. Hier erfährt man beispielsweise, wie aus einem alten Fellmantel ein Möbelbezug wird, wie man alte Stühle selbst neu polstern kann oder wie man ökologische Küchenhelfer herstellt. An diesem Tag gibt es übrigens einen kostenlosen Bus-Shuttleservice vom Bahnhof Nabburg in das Freilandmuseum und zurück. Die Abfahrtszeiten finden Sie unter www.freilandmuseum-oberpfalz.de.