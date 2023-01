Kleintransporter fängt Feuer

In Berg ist am Freitagnachmittag ein Kleintransporter während der Fahrt in Brand geraten.

Die 63-jährge Halterin startete mit ihrem Kleintransporter und einem angehängten Wohnwagen am Autohof in Berg. Schon gleich bemerkte sie eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum ihres Transporters. Die Frau hielt an und koppelte zunächst mit einem zu Hilfe kommenden Lkw-Fahrer ihren Wohnwagen ab. Der Lkw-Fahrer begann dann auch sofort mit einem Feuerlöscher den inzwischen brennenden Kleintransporter zu löschen. Doch erst der Feuerwehr gelang es dann, den Brand vollständig zu löschen. Der Motorraum des Transporters brannte vollständig aus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.