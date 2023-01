Nachdem die Blue Devils Weiden in der Eishockey Oberliga Süd am Freitag (27.01.) mit einem 11 zu 1 gegen die Passau Black Hawks vom Eis gehen konnten steht für den Tabellenführer heute das Spitzenspiel gegen die Starbulls Rosenheim an.

Die Rosenheimer stehen aktuell auf Tabellenplatz 2 und wollen weiter Punkte machen. Anpfiff in der Weidener Hans-Schröpf-Arena ist heute Abend um 18 Uhr.