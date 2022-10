Kletterunfall am Montagnachmittag im Raum Kastl im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Ein Kletterer stürzte am Lauterachfels ca. drei Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei schwer. Mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermitteln jetzt speziell geschulte Polizeibeamte für Alpinunfälle.