Klinikum Bayreuth erhält über 12 Mio. Euro Förderung

Foto: Lino Mirgeler/dpa

Bayreuth: Falsche Polizeibeamte unterwegs – 89-Jährige bestohlen Am Donnerstagnachmittag (17.11.) erschlichen sich in Bayreuth zwei falsche …

Symbolfoto: magicpen, pixelio.de

Scheunenbrand in Hummeltal: 200.000 Euro Sachschaden Bei einem Scheunenbrand am Samstagnachmittag (08.10.) in Hummeltal im …

Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archivbild/dpa

Brand eines Traktors in Bayreuth Traktorbrand gestern im Bayreuther Ortsteil Oberobsang. Am frühen Morgen …

Symbolfoto: Fabian Strauch/dpa

97-Jähriger verliert viel Geld an Telefonbetrüger Ein 97-jähriger Mann aus Bayreuth hat am Freitag mehrere Zehntausend Euro an …

Foto: Silvia Marks/dpa

Einbruchserie in Bayreuther Schulen aufgeklärt Zwei Männer stehen im Verdacht in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine …

Symbolfoto: Fabian Strauch/dpa