Donaustauf: Kind verdächtig angesprochen

Schon wieder ist ein Kind im Landkreis Regenburg von einem Fremden in verdächtiger Art und Weise angesprochen worden.

Diesmal am Donnerstagmorgen (17.11.) in Donaustauf auf dem Weg zur Schule. Ein Mann sprach einen Jungen in der Jahnstraße/Dürrerstraße an und bot ihm Süßigkeiten an.

Bereits am vergangenen Sonntag (13.11.) wollte ein Mann in Frengkofen einen Buben mit Schokolade in sein Auto locken. Der Kleine lehnte das Angebot ab und radelte schnell nach Hause.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, schlank, kurzes braunes Haar und er trug eine auffällige, silberne Halskette.

Hinweise bezüglich verdächtiger Personen/Fahrzeuge im Tatzeitraum nimmt die Polizeiinspektion Wörth/Donau unter der Tel.-Nr. 09482/9411-0 entgegen.