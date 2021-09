Kokilinchen Malwettbewerb

Wer eine Idee hat und seiner Fantasie freien Lauf lassen möchte, darf seine Vorstellungen vom „Kokilinchen“ einfach auf Papier bringen. Die Koordinierungsstelle Frühe Hilfen – KoKi – des Kreisjugendamtes Amberg-Sulzbach lädt zusammen mit der Sparkasse Amberg-Sulzbach zu einem Malwettbewerb ein.

Kinder bis 6 Jahre können daran teilnehmen. Auf die drei schönsten Bilder warten als Hauptgewinn je ein Sparkassen-Freizeitpaket mit Gutscheinen. Eines der Gewinnerbilder wird künftig KoKi als Werbemotiv begleiten. Die Bilder sollten auf DIN A 4-Format gemalt und als Foto auf der Internetseite von KoKi hochgeladen beziehungsweise per Post an das Landratsamt Amberg-Sulzbach, Koordinierungsstelle Frühe Hilfen, Schlossgraben 3 in 92224 Amberg eingesandt werden. Einsenden kann man die Bilder vom 13. September bis 15. Oktober.