Lagerhallen Brand beim Bahnhof Marktredwitz

Gestern Abend kam es in einer Lagerhalle in Marktredwitz zu einem großflächigen Brand.

Die Lagerhalle grenzt direkt an den örtlichen Bahnhof an. Am Neujahrsabend bemerkten Passanten die Rauchentwicklung und meldeten diese umgehend der Polizei. Nachdem die Rettungskräfte eintrafen, wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt und der Schienenverkehr eingestellt. Um den Brand unter Kontrolle zu bekommen, wurde neben der Feuerwehr, die umliegenden Polizeiinspektionen, die Bundespolizei, der Rettungsdienst und das THW dazu gerufen.

Erst am Frühen Morgen gelang es den Rettungskräften, den Brand vollständig zu löschen. Eine Brandursache derzeit noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Hof übernimmt die Ermittlungen. Nach erster Schätzung beläuft sich der Sachschaden in Millionenhöhe. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.