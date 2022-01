Schwangere Freundin gewürgt und verletzt!

Ein betrunkener 24-Jähriger hat am Samstag in Selb im Landkreis Wunsiedel seine schwangere Freundin gewürgt und dann auf sie eingeprügelt.

Wegen einer Auseinandersetzung wurde die Polizei in der Silvesternacht in die Selber Innenstadt gerufen. Dort soll der junge Mann seine schwangere Freundin so gewürgt haben, dass diese aus Panik eine Thermoskanne griff und ihm diese überzog. Daraufhin prügelte der 24-Jährige auf seine Freundin ein. Dabei wurde die Schwangere an der Lippe leicht verletzt. Sie wurde von den Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.